[Communiqué] Gironde : à Bordeaux, un premier test moteur réussi pour The Exploration Company, contribuant au développement de ses véhicules transporteurs de marchandises dans l’espace

Fondée en 2021, The Exploration Company est une start-up implantée à Munich, en Allemagne, et à Mérignac (Gironde). Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la construction de véhicules spatiaux réutilisables, appelés « Nyx ». En juillet, la société a réalisé le premier essai du moteur Huracan, le système de propulsion principale de ses capsules .

Pour concrétiser son projet, The Exploration Company a levé près de 60 millions d’euros depuis sa création. Les capsules qu’elle fabrique servent à faciliter l’exploration spatiale et seront à destination d’opérateurs privés et publics. Ces équipements seront en mesure de livrer des marchandises, de réapprovisionner les stations spatiales et de transporter des humains.