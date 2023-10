[Communiqué] Gironde : à Bordeaux, la start-up Cybat Solutions, alias Boby, désormais sous le giron du groupe Cegid

La start-up Cybat Solutions, implantée à Bordeaux (Gironde), connue sous le nom commercial Boby, est spécialisée dans le développement de solutions et de logiciels à destination des professionnels du bâtiment. Elle a lancé le logiciel Boby, qui l’a propulsée au sommet du marché de la solution en ligne pour l’industrie de la construction, les artisans et les PME. Ce programme automatise l’édition de devis, l’approvisionnement et le pilotage des chantiers. En septembre 2023, la société a rejoint le groupe Cegid. Établi à Lyon (Rhône), ce groupe est un acteur de premier plan dans la transformation digitale des entreprises. Comptant près de 4 400 employés, il fournit des services cloud (stockage des systèmes informatiques par le biais d’Internet) et des logiciels de gestion à ses clients dans 130 pays.

Pour Cybat Solutions, cette acquisition devrait accélérer le développement et la commercialisation de la solution Boby. Ce rapprochement lui permettrait aussi de bénéficier de synergies avec un groupe déjà reconnu dans le secteur.