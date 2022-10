[Communiqué] Gard : Watertracks investi environ 1,5 million d’euros pour son implantation à Bouillargues.

La société Watertracks est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robots sous-marins. Elle fabrique des machines pouvant extraire, de manière écologique, le sédiment se déposant dans les lacs artificiels. Pour conforter son développement, la société a acheté un terrain d’environ 8 500 m² à Bouillargues (Gard) afin d’y construire sa nouvelle usine d’ici à 2023. Le nouveau site disposera d’ateliers et d’un bureau d’études. Il inclura aussi un centre de contrôle de commande à distance et un centre de formation.

Précisons que la société a signé un accord de partenariat avec EDF pour l’utilisation de robots dans les lacs des barrages électriques. Par ailleurs, elle compte se développer davantage sur le marché européen, notamment dans les Alpes, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

La jeune entreprise a investi environ 1,5 million d’euros dans ce projet de relocalisation et le chantier devrait être livré d’ici à 2024.