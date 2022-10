[Communiqué] Gard : Virbac s’installera à Saint-Gilles d’ici à 2025

Virbac est une société niçoise spécialisée dans la fabrication de préparations pharmaceutiques pour animaux. Coté en bourse, le groupe pharmaceutique vétérinaire se classe sixième sur le marché mondial. Il est installé depuis 1989 à Vauvert (Gard) et envisage de s’installer dans la zone Mitra de Saint-Gilles (Gard). Il a notamment signé une convention avec l’agglomération de Nîmes Métropole pour la construction d’un site. La livraison des travaux d’aménagement du nouveau local est prévue d’ici à 2025. Il s’agit d’un bâtiment de 12 000 m2 implanté sur une superficie totale de plus de six hectares. Cet ancrage s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe.

Près de 50 millions d’euros seront investis pour la construction du nouveau site à Saint-Gilles. Par ailleurs, la société ambitionne d’ici à 2030 d’augmenter les volumes de nutrition-santé pour animaux. Elle se prépare également à la demande croissante sur le marché mondial. Le futur site accueillera environ 200 employés. Les dirigeants du groupe prévoient d’ores et déjà de construire une seconde infrastructure sur le même site.