[Communiqué] Gard : VINCI Autoroutes et Nîmes Métropole signent un partenariat inédit en Occitanie

Dans le département du Gard, VINCI Autoroutes, opérateur d’exploitation d’infrastructures autoroutières en Europe, a signé un accord avec Nîmes Métropole le 21 septembre 2022. La convention Autoroute Bas carbone vise notamment à accélérer le développement des mobilités décarbonées dans la région.

Cette convention a été signée dans le but d’accélérer la décarbonation des transports et de réinventer les usages de l’autoroute de la métropole nîmoise. Dès lors, les deux partenaires agissent conjointement pour rendre les axes autoroutiers accessibles aux bus et aux autocars express. À l’issue de cette convention, les deux entités ambitionnent de favoriser les nouvelles solutions de mobilité partagée. L’objectif est d’encourager le développement des moyens de transport bas carbone, de déployer la production d’énergies renouvelables, de favoriser la biodiversité et la création de structures respectueuses de l’environnement.

Le premier aboutissement de ce partenariat a été la livraison d’un nouveau parking de covoiturage à la sortie Nîmes Est de l’autoroute A9. Cette infrastructure répond aux défis lancés par les deux partenaires. Il contribue également à la décarbonation des déplacements quotidiens.