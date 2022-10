[Communiqué] Gard : Unigrains entre au capital de Cauvin

L’entreprise Cauvin, implantée à Saint-Gilles (Gard), franchit une nouvelle étape dans son développement. Spécialisée dans la production d’huiles végétales naturelles biologiques et conventionnelles, elle vient de finaliser l’ouverture de son capital auprès d’Unigrains, une société d’investissement spécialisée dans le domaine de l’agroalimentaire. Cette dernière devient ainsi l’actionnaire minoritaire de l’entreprise familiale.

Grâce à cette nouvelle opération, l’huilerie Cauvin pourrait renforcer le positionnement de sa marque en France. Elle envisage aussi une croissance externe ciblée en optimisant ses offres à destination des industries de l’agroalimentaire et de la restauration hors foyer. Par ailleurs, elle prévoit d’étoffer ses activités B to B concernant la cosmétique et l’industrie. Et enfin, la participation d’Unigrains au sein de l’huilerie constitue un levier de croissance pour l’entreprise. Elle pourra ainsi accélérer son développement sur le marché international, notamment aux États-Unis ou au Moyen-Orient.

Étant une entreprise labellisée « PME + », Cauvin va poursuivre son engagement RSE. La société suit une charte éthique qui tourne autour de quatre axes majeurs, à savoir les relations commerciales, la considération du client, l’éthique sociétale et l’engagement durable.