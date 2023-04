[Communiqué] Gard : une nouvelle usine Ergosanté en Caroline du Nord

La société Ergosanté, implantée à Anduze (Gard), est spécialisée dans la conception d’exosquelettes et de solutions ergonomiques pour le tertiaire. Elle a dévoilé l’ouverture d’une usine de production à Wilmington, en Caroline du Nord, en juin 2023. L’entreprise y assemblera ses premiers exosquelettes passifs (dispositifs équipés de composants mécaniques) « Made in US ». Cette nouvelle unité de production va conforter l’engagement de la société sur le marché américain, qui devrait représenter la moitié de son chiffre d’affaires d’ici à 2028.

En parallèle, l’industriel gardois a présenté deux de ses dernières innovations, le « HAPO UP-FRONT » et le « HAPO SENSOR ». La première est un exosquelette « deux en un ». Celui-ci est capable de s’adapter et de fournir un soutien optimal pour des tâches à exécuter au-dessus de la tête, et pour des manœuvres nécessitant d’avoir les bras en avant. La seconde innovation est un capteur capable d’évaluer l’intensité mais également la fréquence des mouvements de flexion de l’usager. Cet outil est utilisable depuis un smarphone et fournit aux utilisateurs une analyse en temps réel.