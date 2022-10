[Communiqué] Gard : une Maison de l’Entreprise d’ici à 2024

Fin septembre 2022, les dirigeants de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du Gard ont présenté le projet de création d’un site à Nîmes, nommé « Maison de l’entreprise du Gard ». La future infrastructure sera située le long du parc George-Besse, et la pose de la première pierre du chantier est prévue pour ce mois d’octobre. Les travaux devraient prendre fin d’ici à 2024.

La construction de la MDE a pour but d’appuyer les collaborations et les échanges entre les entreprises afin de répondre à leurs besoins en termes de fonctionnalité et d’accessibilité. Sur une surface totale de plus de 6 000 m2, le futur établissement sera réparti en deux bâtiments. Ils pourront accueillir les sièges sociaux de la CCI Gard et de l’Union pour les entreprises (UPE). S’y ajouteront des espaces de coworking, des salles de formation....

La future MDE s’affichera également comme un Bâtiment Durable Occitanie (BDO). La vente des actifs des locaux de la zone de Lacoste-Lavabreille, à Saint-Martin-de-Valgalgues, va permettre de financer en grande partie le projet.