[Communiqué] Gard : Royal Canin crée une nouvelle gamme de croquettes avec une ligne de recherche et développement innovante

Le groupe Royal Canin est spécialisé dans la production d’alimentation destinée aux chats et chiens. Dans son usine à Aimargues (Gard), employant plus d’un millier de salariés, le groupe a inauguré une ligne pilote de recherche et développement le 14 novembre 2022.

Cette ligne de production innovante fabriquera une gamme de croquettes semi-humides de qualité supérieure. La commercialisation de ce nouveau produit est planifiée d’ici à 2025. Il se distingue par sa qualité à améliorer la santé bucco-dentaire des chiens et sa faible teneur en calories. Ce projet de R&D s’inscrit dans un plan de croissance dont la finalité est la présence de la marque sur le marché américain.

L’entreprise a investi environ 30 millions d’euros dans cette ligne pilote moins énergivore que les machines traditionnelles. Par ailleurs, le groupe prévoit de réduire son impact carbone d’ici à 2025 en dupliquant le nouveau processus de production dans ces usines.

La région Occitanie a octroyé près de 875 000 euros à ce projet permettant de créer de nouveaux emplois dans le département.