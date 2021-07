[Communiqué] Gard rhodanien : Grisbi incite les entreprises à faire preuve de vigilance

Le groupement des entreprises du service, du bâtiment et de l’industrie du Gard rhodanien, Grisbi, vient de détecter une nouvelle forme de piratage informatique grâce à sa recherche en matière de cybercriminalité. Lors de la dernière réunion de l’association à Laundun-l’Ardoise (Gard), Vincent Champetier, président de Grisbi et chef d’entreprise, a appelé les entreprises à la vigilance en renforçant leur système de sécurité informatique.

L’association Grisbi souhaite venir en aide aux dirigeants d’entreprise et aux entrepreneurs pour mieux sécuriser leur boîte mail. Aussi, ils doivent absolument se faire confirmer le RIB présenté sur leur facture, et ce, d’autant plus lorsqu’ils travaillent pour la première fois avec un nouveau prestataire. Quant aux victimes de ce genre de fraude, elles doivent se rapprocher de Grisbi pour déposer plainte et permettre de regrouper les dossiers.