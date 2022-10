[Communiqué] Gard : Rêve de Vélo ouvre un magasin à Saint-Dionisy

L’entreprise Rêve de Vélo, anciennement appelée Cyrpeo, est spécialisée dans la commercialisation d'articles de sport en magasin spécialisé. La société se réorganise en vue de dynamiser ses activités de vente, de réparation de cycles et de tour-opérateur. En effet, elle prévoit d’ouvrir de nouveaux magasins, notamment à Saint-Dionisy, dans le département du Gard.

Cette opération va permettre à la société de renforcer sa position sur le marché des vélos électriques, mais également d’attirer une nouvelle clientèle. La nouvelle implantation est prévue pour la fin de l’année 2022. L’entreprise compte s’appuyer sur le changement de comportement des Français vis-à-vis des moyens de transport pour conforter son développement. Par ailleurs, elle entend proposer des itinéraires originaux, particulièrement à destination des touristes américains. Le parcours comprendra la ViaRhôna, le département du Vaucluse, le Canal du Midi, le Canal des deux mers, et le département de la Loire. Pour financer ses grands projets, elle compte sur une levée de fonds, actuellement en cours de finalisation, avec l’agence de développement économique régionale « Ad’Occ » comme partenaire.

Par ailleurs, trois autres points de vente verront aussi le jour, dont un à Lunel-Viel (Hérault), et deux dans le nord de Montpellier (Hérault). L’entreprise vise un chiffre d’affaires de près de 8 millions d’euros en 2022, et de plus de 15 millions d’euros en 2025.