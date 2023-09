[Communiqué] Gard : reconnaissance de la marque de boisson « Jus de pomme des Cévennes » à Génolhac

L’association Renouveau de la pomme 100 % Cévennes, établie à Génolhac (Gard), a célébré, début septembre 2023, la reconnaissance de sa marque « Jus de pommes des Cévennes ». Il s’agit d’une boisson naturelle, obtenue à partir d’un mélange de plusieurs variétés de pommes locales et endémiques des Cévennes (Bournette, Bouscasse de Brès, Rouge de Borne). Existant depuis sept ans, elle a été reconnue en tant que marque à part entière par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), en août 2023.

Produite à raison de 100 000 litres par an, cette boisson est fabriquée dans six ateliers, implantés dans les Cévennes. Cette initiative rassemble notamment environ une trentaine d’agriculteurs, établis dans les départements de la Lozère, du Gard et de l’Ardèche.

À l’heure actuelle, le produit est commercialisé en circuit court, permettant aux consommateurs d’acheter directement auprès des producteurs ou sur des marchés bien définis.