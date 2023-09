[Communiqué] Gard : rachat de la société Univin par le groupe Perret

Le distributeur de matériel vinicole Univin, établi à Savigny-lès-Beaune (Côte-d’Or), a rejoint le groupe Perret, implanté à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Celui-ci est spécialisé dans la distribution de produits et de services à destination des agriculteurs et des professionnels des espaces verts.

Ce rapprochement devrait permettre à la firme gardoise de poursuivre sa croissance en région Bourgogne et d’élargir son portefeuille de clients. En effet, la société Univin collabore avec des vignobles comme ceux de la côte de Beaune et de la côte de Nuits dans la région. Elle s’occupe aussi d’achats groupés d’équipements et de locations de matériel.

Pour Univin, rejoindre le groupe Perret est l’occasion de renforcer sa notoriété et de bénéficier de l’appui d’une organisation active et solide. Précisons que son repreneur rassemble une soixantaine de sites et travaille avec près de 600 collaborateurs. En 2022, Perret a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros.