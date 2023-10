[Communiqué] Gard: projet de création d'une ferme à l'échelle industrielle par la start-up Futura Gaïa

L’entreprise Futura Gaïa, établie à Rodilhan (Gard), est spécialisée dans l'agriculture verticale. Elle travaille sur la conception de fermes qui utilise nt la géoponie rotative sur terreau pour une culture sans pesticides. Cette approche constitue une solution complémentaire à l'agriculture en plein champ et en serre. En 2020, la start-up a implanté son premier site pilote d’environ 1 900 m² à Tarascon (Bouches-du-Rhône). Celui-ci compte actuellement une cinquantaine de systèmes de culture à roues.

Dans le cadre de son développement, la jeune pousse prévoit d'ouvrir , en mai 2024, sa première ferme à l'échelle industrielle à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône) . La nouvelle installation comprendra plus de 400 cylindres rotatifs sur environ 4 300 m2, pour produire plus de 200 tonnes de basilic par an. Si la phase de test est concluante, la société passera à la commercialisation. Elle ciblera principalement les coopératives agricoles, les agriculteurs, les laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques.