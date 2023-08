[Communiqué] Gard : première édition du salon Provence Occitane Proactive (POP) au Forum de Laudun-l’Ardoise

Le salon Provence Occitane Proactive (POP) est un événement organisé par le groupement d’entreprises du Gard rhodanien, Le Collectif, en partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Gard. La première édition, ayant pour thème « l’énergie », se tiendra au Forum de Laudun-l’Ardoise (Gard) le 28 septembre prochain.

Des rendez-vous d’affaires BtoB, animés et structurés par la CCI du Gard, seront organisés dans la matinée, l’occasion pour les entrepreneurs de conclure de nouveaux contrats et de découvrir diverses propositions. L’après-midi, les exposants, dont le groupe EDF, seront répartis en différents villages thématiques, tels que services aux entreprises, territoire et terroir, environnement et énergie, bâtiment, industrie et services.

Soutenu par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, par le département du Gard et par la région Occitanie, ce salon, qui succède au Business in Gard rhodanien (BIG), s’ouvre également aux autres bassins économiques, dont Bollène, Beaucaire et Tricastin.