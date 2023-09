[Communiqué] Gard : plus de 10 % de croissance pour l’entreprise Bastide Le Confort Médical

L’entreprise Bastide Le Confort Médical, installée à Caissargues (Gard), est spécialisée dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile. Elle a annoncé, le 30 août 2023, ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2022-2023. Cette année, son chiffre d’affaires s’élève à 508 millions d’euros, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Notons que la société ambitionne d’atteindre près de 540 millions pour 2023-2024, hors nouvelles opérations de croissance externe.

Outre cette hausse d’activité, Bastide Le Confort Médical entend poursuivre son développement à l’international, notamment sur ses secteurs à forte technicité, dont la nutrition, la respiration et la perfusion. Ceci dans le but d’accroître son offre et de densifier son maillage géographique. En 2023, le groupe a acquis l’établissement nîmois Occit’Perf, spécialiste du traitement par perfusion, ainsi que l’entreprise néerlandaise Oxigo, évoluant dans la commercialisation d’équipements d’oxygénothérapie et d’assistance respiratoire.