[Communiqué] Gard : participation de la société Actifleet au Salon Artibat 2023

Le Salon Artibat est un événement organisé tous les deux ans par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Pays de la Loire. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs du marché de la construction. Pour cette année, la 18e édition sera organisée du 18 au 20 octobre 2023, au Parc des Expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle devrait rassembler plus d’un millier d’exposants, qui seront répartis dans les catégories gros œuvre, second œuvre, lot technique, équipement et gros matériel.

L’entreprise Actifleet, établie à Alès, dans le département du Gard, fait partie des participants à ce rendez-vous. Ce fournisseur d’équipements et d’accessoires pour les voitures utilitaires exposera ses produits, destinés notamment à la protection extérieure des véhicules (seuils de coffres, grilles de vitres). Il présentera également sa gamme d’outillage à main (coffres de rangements sécurisés, marteaux de sécurité) et ses accessoires de portage (barres de toit, échelles, conteneurs de transport de matériel).