[Communiqué] Gard : partenariat entre DMS Group et Canon Medical Systems Europe

DMS Group, implanté à Gallargues-le-Montueux (Gard), est constitué de plusieurs sociétés à fort potentiel d’innovation, dont DMS Imaging. Cette dernière évolue dans la fabrication de systèmes d’imagerie médicale dédiés au secteur de la radiologie et de l’ostéodensitométrie. Le groupe gardois vient d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec Canon Medical Systems Europe. La collaboration porte sur la conception et la commercialisation d’un système de radiographie et de fluoroscopie (RF) de nouvelle génération. Ce dispositif sera développé par DMS Imaging à partir de la technologie du détecteur numérique de Canon.

Cette collaboration a été conclue à l’occasion du salon RSNA (Radiological Society of North America) qui s’est tenu à Chicago du 27 novembre au 1er décembre 2022. Cette nouvelle solution a pour objectif de donner la priorité au confort du patient pendant l’examen. Elle serait en mesure de répondre aux normes requises par les acteurs de l’imagerie médicale et produirait des images de haute qualité. Sa mise sur le marché est prévue pour le second semestre 2023. Canon Medical Systems Europe aura la distribution exclusive de cette solution en Europe.