[Communiqué] Gard : Orano Melox investit environ 16 millions d’euros pour construire son poste de commandement de gestion de crise

L’entreprise Orano Melox, implantée à Chusclan (Gard), est spécialisée dans l'élaboration et la transformation de matières nucléaires. Afin de conforter son développement, elle a lancé la construction d’un nouveau poste de commandement (PC) de gestion de crise au sein de son usine de recyclage à Marcoule. Ce nouveau site devrait être opérationnel d’ici à 2023. Cette usine est dédiée au recyclage des combustibles usés contenant de l’oxyde d’uranium et de plutonium pour en faire des assemblages de combustibles. Ces artefacts sont destinés à l’alimentation des réacteurs à eau légère et à la production d’électricité.

La nouvelle infrastructure en béton, résistante aux secousses sismiques, peut abriter une trentaine de personnes pendant deux jours afin de gérer une crise majeure. Le bâtiment sera équipé des installations nécessaires à la survie : électricité, cantine, matériel de transmission, un local de stockage de nourriture… Il est aussi protégé contre toute intrusion extérieure et un incendie. Le coût de l’aménagement de ce poste de commandement s’élève environ à 16 millions d’euros.

Dans une démarche environnementale, Orano Melox a également mis en place un dispositif d’urgence pour secourir les victimes en cas de contamination chimique ou radiologique causée par son usine.