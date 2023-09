[Communiqué] Gard : les sociétés Dom’Azur Transports et STDR-TEDL dans le giron du groupe Capelle à Vézénobres

Le groupe Capelle, installé à Vézénobres (Gard), vient d’acquérir les transporteurs auvergnats Dom’Azur et STDR-TEDL. L’opération a été annoncée le 25 août 2023. Le groupe a réalisé ces investissements stratégiques pour élargir ses secteurs d’activités. Les nouvelles équipes vont se concerter pour déployer les outils informatiques dans le domaine du commerce, de l’exploitation et de l’informatique embarquée.

La société Dom’Azur s’était distinguée en février 2022 grâce au rachat de STDR-TEDL. Ces deux entreprises apportent à Capelle une flotte d’une centaine d’ensembles routiers, complétant celle à sa disposition. Cet investissement renforce sa position en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que son expertise dans le transport d’exception. Les véhicules ont arboré un nouveau logo depuis juillet 2023.

Le groupe Capelle génère plus de 280 millions d’euros de chiffre d’affaires, et possède à ce jour plus de 2 000 collaborateurs, répartis dans une quarantaine de sites, installés dans huit pays européens. Il envisage d’atteindre d’ici à 2026 environ 400 millions d’euros de CA.