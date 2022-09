[Communiqué] Gard : le Syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes a reçu le label « Année de la gastronomie ».

La société Syndicat des Vignerons des Costières-de-Nîmes est située à Caissargues (Gard). Elle est spécialisée dans le secteur des organisations patronales et consulaires. Le Syndicat a répondu présent à l’appel à projets national « L’année de la gastronomie 2022 » avec son concept « JeuDiVin ».

Dans le cadre de sa participation, la société a été appuyée par la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) du Gard pour la préparation de son dossier. Le « JeuDiVin » est un bar à vin en plein air ouvert à l’esplanade Charles-de-Gaulle durant les Jeudis de Nîmes (Gard). Le 25 août 2022, l’État a décerné à l’entreprise le label « Année de la gastronomie ».

« L’année de la gastronomie » soutient les projets innovants et fédérateurs en matière de gastronomie. Cette édition 2022 vise à encourager la gastronomie « hors les murs » et à mettre en valeur les produits qualitatifs et les professionnels avec des pratiques exemplaires. Le Syndicat des Vignerons des Costières-de-Nîmes, en présentant un projet conforme à ces objectifs, a reçu une subvention de 50 000 euros de la part de l’État. Ce financement a permis de mettre en avant les vins AOC Costières de Nîmes et AOC Clairette de Bellegarde.