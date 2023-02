[Communiqué] Gard : le producteur d’énergie VSB Énergies Nouvelles ambitionne de se développer dans les quatre prochaines années

La société VSB Énergies Nouvelles, établie à Nîmes (Gard), est un producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables comme l’éolien et le photovoltaïque. L’entreprise, avec son nouveau directeur fraîchement nommé, trace son futur avec de nouvelles perspectives de croissance. La structure, qui gère plus de 800 MW de centrales éoliennes et solaires, entend mettre l’accent sur l’agrivoltaïsme (pratique permettant d’associer exploitation agricole et production d’électricité).

La PME souhaite accorder la priorité aux terres agricoles présentant un faible potentiel agronomique et aux terres d’élevage. Le producteur cherche à renforcer sa présence sur ce secteur, et a récemment conclu un accord avec L’Institut Agro Montpellier. Ces différents projets vont s’accompagner de plusieurs recrutements. Dans les cinq prochaines années, le groupe nîmois souhaite acquérir de nouveaux talents afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros d'ici 2027.

VSB Énergies Nouvelles devrait par ailleurs prochainement emménager dans son nouveau siège, toujours à Nîmes. Une zone couvrant 1 200 m², qui lui permettra de regrouper l’ensemble de ses effectifs.