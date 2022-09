[Communiqué] Gard : la société Les Toiles du Soleil passe dans le giron de JCST Holding.

La société JCST Holding, implantée à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), a confirmé le rachat de l’entreprise Les Toiles du Soleil située à Saint-Laurent-de-Cerdans (Pyrénées-Orientales) en Occitanie. Cette manufacture fondée en 1837 évolue dans la conception et la fabrication de toiles, de tissus d’ameublement ainsi que de linge de maison et de table.

Avec cette acquisition, le Gardois, spécialisé dans l’offre B to B de services et de produits dédiés à l’art de vivre, densifie son maillage géographique en France. Rappelons que JCST Holding a racheté Athezza en 2019, puis la Maison Pichon Uzès en 2021, toutes les deux dans le Gard, et SOME Slow Concept au Maroc en 2022.

Cette opération lui permet par ailleurs de soutenir sa stratégie visant à relancer des marques au savoir-faire ancestral. JCST Holding entend ainsi promouvoir le savoir-faire des Pyrénées-Orientales et faire rayonner le « made in Occitanie » dans l’Hexagone et à l’étranger. Ce rachat lui permet en outre de bénéficier de l’expertise et des clients de Toiles du Soleil, qui est présente dans plusieurs pays, avec notamment une boutique à New York et plusieurs autres au Japon.