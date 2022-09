[Communiqué] Gard : la société Diagnostic Medical System Imaging aux Journées francophones de radiologie 2022

L’entreprise Diagnostic Medical System (DMS) Imaging, située à Gallargues-le-Montueux (Gard) en Occitanie, sera présente à la 70e édition des Journées francophones de radiologie (JFR). Ce rendez-vous international aura lieu au Palais des congrès de Paris du 7 au 10 octobre 2022. Il regroupera en un même lieu des professionnels de santé, des sociétés industrielles, des distributeurs d’équipements de radiologie, d’imagerie médicale et aussi de produits de contraste. Des entreprises du tertiaire, dont des sociétés de conseil et des spécialistes des technologies de l’information seront également présentes.

DMS Imaging, concepteur d’équipements d’imagerie médicale pour la radiologie, la posturologie et l’ostéodensitométrie, voit en ce congrès une opportunité pour gagner en notoriété et pour conforter sa compétitivité à l’échelle mondiale. Lors de cet événement, la société présentera ses tables télécommandées dont la « Platinum Neo Adam », ses ostéodensitomètres à ultrasons et à rayons X ainsi que ses amplificateurs mobiles de laboratoire.