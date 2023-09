[Communiqué] Gard : la nouvelle stratégie agrivoltaïque de VSB Énergies Nouvelles présentée lors du salon Space 2023

L’entreprise VSB Énergies Nouvelles, située à Nîmes (Gard), a participé pour la première fois au salon Space 2023 à Rennes. Cet événement dédié au secteur agricole a eu lieu du 12 au 14 septembre 2023, rassemblant différents acteurs de l’industrie de l’élevage.

VSB Énergies Nouvelles est un producteur autonome d’électricité qui utilise les énergies renouvelables. Face aux différentes problématiques du secteur agricole français comme la perte de rentabilité des terres et le vieillissement des exploitants, l’entreprise souhaite apporter l’agrivoltaïsme (association d’une production d’électricité photovoltaïque et d’une production agricole sur une même surface) comme solution. Et ainsi stabiliser les revenus agricoles et de valoriser les terres actuellement non rentables.

La société, une filiale du groupe VSB, est à la tête de 300 MW de projets agrivoltaïques à divers niveaux de développement, répartis sur une trentaine de sites. Elle envisage d’accroître sa capacité de production à 500 MW par an d’ici à 2025. Dans cette optique, elle travaille à l’élaboration de projets adaptés aux besoins spécifiques des agriculteurs.