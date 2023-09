[Communiqué] Gard : l’usine de Schneider Electric à Alès vers une industrie plus verte

Le site industriel de Schneider Electric à Alès (Gard), spécialisé dans la production de disjoncteurs électriques, a achevé les démarches nécessaires pour tendre vers la neutralité carbone. Inaugurée le 20 septembre 2023, cette usine est maintenant considérée comme un modèle de référence dans le domaine de la décarbonation industrielle pour le groupe. Soulignons que celui-souhaite décarbonner tous ses sites d’ici à 2050.

Depuis 2014, la mise en place d’innovations technologiques a considérablement réduit les émissions de CO 2 de l’usine gardoise. Cette dernière émet aujourd’hui une quantité de CO 2 presque neutre, comparée aux 171 tonnes émises en 2008. Une chaufferie a également été installée pour récupérer plus de 70 % de la chaleur résiduelle produite. D’ici à 2024, le site prévoit d’augmenter sa production d’électricité renouvelable, avec une augmentation estimée à près de 35 %, grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques.

Ces améliorations ont nécessité un investissement initial de plus de 2,4 millions d’euros.