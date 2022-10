[Communiqué] Gard : l’usine Axens s’offre un nouvel atelier pour fabriquer des catalyseurs.

La société Axens, située à Salindres (Gard), opère dans le secteur de la fabrication de catalyseurs, d’adsorbants et de services à destination des industries du raffinage. Elle commercialise des technologies visant à améliorer les produits de la pétrochimie et les carburants alternatifs. Un an après la construction de son entrepôt logistique, elle s’offre un nouvel atelier de fabrication qui jouxte son site de production de Salindres.

Le 4 septembre 2022, la société a inauguré symboliquement son atelier de fabrication de catalyseurs baptisé « Ceven », en rapport avec son lieu d’implantation sur le territoire cévenol. La cérémonie s’est tenue en présence d’Henri Thomas, le directeur du site de Salindres, de Jean Sentenac, le président-directeur général d’Axens, ainsi que de nombreuses personnalités publiques.

Ce nouvel atelier de 2 000 m² permettra à l’entreprise de produire de nouvelles générations de catalyseurs dédiés à la dépollution du gaz naturel et à la fabrication de carburants propres. L’usine ambitionne de produire environ 6 000 tonnes de catalyseurs par an. L’aménagement d’autres ateliers de fabrication comme celui-ci s’inscrit dans les projets de l’entreprise.