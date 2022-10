[Communiqué] Gard : l’entreprise Vignobles Palissage et la société Stéarinerie et Savonnerie de Nîmes font partie des lauréates de la cinquième édition des Septuors.

Sept entreprises du Gard ont été récompensées lors de la cinquième édition départementale des Septuors. La remise des trophées s’est tenue au musée de la Romanité à Nîmes le 13 octobre 2022. Cet événement organisé par le quotidien régional Midi Libre et sa filiale Midi Events a pour vocation de distinguer et de valoriser les entreprises innovantes de la région Occitanie. Dans le département du Gard, la société Stéarinerie et Savonnerie de Nîmes fait partie des primées. Elle a décroché le trophée de la catégorie « industrie ». Cette entreprise fabrique depuis 1870 des bougies et des produits d’entretien, de nettoyage, de désinfection, mais aussi de bricolage.

La société Vignobles Palissage située à Beauvoisin (Gard) a également été récompensée. Cette structure qui évolue dans la fabrication de produits de palissage pour la vigne et les arbres fruitiers remporte la catégorie « commerce et artisanat ». Le trophée de la catégorie « innovation » a été attribué aux Établissements Petit à Alès (Gard), acteur reconnu dans la maintenance et la réparation des machines tournantes électriques.

Les cinq autres trophées gardois reviennent à la brasserie Meduz (catégorie agroalimentaire), à Le Pondichery (catégorie entrepreneur), au site la Grotte de la Salamandre (catégorie développement) et à la coopérative Uni-Vert (coup de cœur)