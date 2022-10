[Communiqué] Gard: l’entreprise Next Neurotech intègre l’incubateur de projets BIC Innov'up

La Chambre de commerce et d’industrie du Gard a lancé le projet BIC Innov’up en 1988. Il s’agit d’une pépinière d’entreprises innovantes qui se charge de l’accompagnement des jeunes pousses dans leurs activités par le biais d’ateliers de conseil. L’incubateur dispose d’espaces de « coworking » d’environ 1 000 m2 pour accueillir les nouvelles promotions d’entreprises qui veulent suivre le programme. En octobre 2022, six entreprises, dont Next Neurotech, ont intégré l’incubateur gardois. La société Next Neurotech est implantée à Nîmes (Gard) et est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical.

Next Neurotech a mis en œuvre une nouvelle prestation pour le traitement par voie chirurgicale des épilepsies résistantes. Il s’agit d’une sonde à multiples capteurs facilement manipulable. À l’aide de ce dispositif, les opérations chirurgicales pourront être réduites jusqu’à 20 %, assurant ainsi un traitement plus performant. La société s’appuie sur BIC Innov’up afin d’accélérer le lancement de cette solution médicale. Elle aura pour mission d’assister la jeune pousse et de fournir les éléments nécessaires à la sécurisation du projet. Next Neurotech pourra ainsi accroître son activité.