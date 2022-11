[Communiqué] Gard : l’entreprise Dorocq rejoint le groupe Serfim Énergie

La société Dorocq, implantée à Baron (Gard), est spécialisée dans le domaine des travaux électriques. Elle couvre plusieurs secteurs, allant de l’électricité générale et industrielle à l’électricité des réseaux et l’éclairage public. Disposant de son propre bureau d’études, elle compte une vingtaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires avoisinant les 2 millions d’euros. Le groupe Serfim, quant à lui, est implanté à Vénissieux (Rhône) et opère dans la construction, la conception, la conservation et l’optimisation des infrastructures d’énergie et de communication.

Afin de renforcer son ancrage dans la région Occitanie, le groupe Serfim a repris la société Dorocq. Cette acquisition permet au groupe Serfim de poursuivre sa stratégie de développement territorial et d’offrir une gamme de solutions complètes pour les futurs projets de ses clients. Pour Dorocq, ce rapprochement lui permettrait de s’appuyer sur le savoir-faire et le portefeuille client du groupe Serfim afin de conforter son développement.

Précisons que le groupe Serfim compte actuellement 19 entreprises réparties sur 48 implantations. Il est présent en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA et en Normandie.