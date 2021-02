[Communiqué] Gard : l’entreprise Arcadie projette l’extension de son site actuel

Arcadie est une entreprise spécialisée dans la distribution et le conditionnement de produits bio depuis 1990. Cette PME, implantée à Méjannes-les-Alès (Gard), propose plus de 250 produits conditionnés sous les marques Cook et L’Herbier de France, présents dans environ 3 000 magasins bio en France et à l’étranger.