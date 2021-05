[Communiqué] Gard : HR Team prévoit de recruter 200 salariés pour 2021

HR Team est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) domiciliée aux Angles (Gard) qui propose un accompagnement dans des projets de transformation digitale. Elle a mis en place un plan d’embauche de 200 personnes pour l’année 2021. « On recherche des profils assez techniques, notamment des développeurs pour travailler autour des applications mobiles. On recrute également des chefs de projet. On a aussi envie de laisser leurs chances à de jeunes diplômés, qui sortent d’école d’ingénieurs et qui ont, par exemple, une expérience en alternance. Pour eux, on met en place un système de mentors techniques qui vont les faire monter en compétences techniques », explique Mickael Dray, directeur général de HR Team.