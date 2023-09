[Communiqué] Gard : hausse de la valeur boursière de la Société des chemins de fer et tramways du Var et du Gard

La Société des chemins de fer et tramways du Var et du Gard (SCFTVG), établie à Nîmes, dans le département du Gard, connaît actuellement une hausse de son cours en bourse. Cette entreprise est reconnue dans le domaine des transports ferroviaires et des tramways. Sa capitalisation s’élève à plus de 425 millions d’euros.

Lors de la séance du 22 août 2023, la Société des chemins de fer et tramways du Var et du Gard a enregistré une hausse de 10,3 % de sa valeur boursière. Le cours par action s’est établi autour de 6 800 euros.

Cette compagnie possède plusieurs participations dans des entreprises du groupe Bolloré, un conglomérat français diversifié. Aussi, elle détient 26,62 % du capital de Financière Moncey et 14,02 % de la Compagnie des tramways de Rouen. Cette augmentation renforce le positionnement et la compétitivité de SCFTVG en France et à l’international.