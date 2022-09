[Communiqué] Gard : GGP célèbre officiellement l’ouverture de son centre Alpine à Nîmes.

Grands Garages du Pas-de-Calais (GGP) est un distributeur automobile présent dans le nord et le sud de la France. En mars 2022, le groupe a décidé d’ouvrir une concession Alpine à Nîmes dans le Gard. L’inauguration de ce premier centre a eu lieu le 15 septembre 2022.

Avec ce nouveau centre, le groupe GGP ajoute une marque sportive à sa palette d’offres. Rappelons que le concessionnaire distribue les marques Renault et Dacia. L’ouverture de cette concession Alpine conforte la volonté du groupe de se développer sur le territoire. Ces dernières années, la société a déjà fait l’acquisition du groupe IDM à Orange et à Carpentras ainsi que des sites Renault Retail Group de Nîmes, d’Avignon et de Montpellier. Pour étendre la notoriété d’Alpine, l’entreprise envisage d’organiser régulièrement des sorties sur route ou sur circuit.

Sur ce nouveau site Alpine, GGP a enregistré 50 commandes depuis son ouverture en mars 2022. Le chiffre dépassant ses prévisions de vente, le groupe a revu les objectifs du site à la hausse avec 100 commandes d’ici à 2023.