[Communiqué] Gard : ErgoSanté conçoit une nouvelle version de l’exosquelette HAPO.

ErgoSanté est une entreprise spécialisée dans la fabrication de solutions ergonomiques non motorisées. Devenue un acteur majeur du secteur, elle continue d’innover en termes d’équipements passifs d’assistance physique des travailleurs. Elle vient de présenter la deuxième version de son exosquelette HAPO depuis son site implanté à Anduze, dans le département du Gard.

Ce nouveau dispositif va aider les travailleurs en position debout qui ont des difficultés posturales ou articulaires. En dévoilant ce nouvel HAPO, la société a précisé que celui-ci surpasse le premier harnais de posture du fait de son confort et de son expérience utilisateur optimisés. L’exosquelette est ainsi plus discret, plus léger et plus facile à utiliser que le précédent. Il s’adapte à presque toutes les morphologies. Il redirige partiellement les efforts du haut du tronc vers les membres inférieurs grâce aux ressorts, et en maintenant le bassin par une ceinture.

Avec cette nouvelle version d’exosquelette, ErgoSanté complète sa gamme de produits. L’entreprise entend améliorer les conditions de travail et apporter une solution à une pathologie devenue un enjeu de santé publique : la lombalgie.