[Communiqué] Gard : Dubois Transports devient un adhérent du réseau professionnel Tred Union

Implantée à Alès (Gard), la société Dubois Transports a adhéré au groupement Tred Union. Depuis sa création en 2009, ce réseau a réuni plus de 150 entreprises et 10 000 collaborateurs opérant dans le secteur de la logistique. Rappelons que ce dernier a pour objectif de développer des synergies entre ses adhérents. Il vise à améliorer la compétitivité de ses membres. Il apporte des solutions à des problématiques telles que le transport frigorifique, de colis volumineux ou la messagerie colis et palettes.

Cette adhésion va permettre à la PME alésienne d'aller à la conquête de nouveaux clients et de renforcer les liens avec ses fournisseurs, pour une relation durable. Elle pourra ainsi étendre ses activités vers d’autres zones géographiques. La société y voit aussi une opportunité de préparer l’avenir, en faisant participer la nouvelle génération aux actions de formation menées par le groupement de transporteurs. Avec cette intégration, elle veut être la solution pour les autres logisticiens qui ont besoin d’un partenaire dans le département du Gard.