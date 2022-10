[Communiqué] Gard : DMS Imaging au salon « Arab Health 2023 »

DMS Imaging, filiale de DMS Group, fera partie des exposants français du salon « Arab Health » qui aura lieu à Dubaï (Émirats arabes unis) du 30 janvier au 2 février 2023. Cette entreprise de Gaillargues-le-Montueux (Gard) évolue dans la conception et la fabrication d’équipements d’imagerie médicale pour la radiologie, l’ostéodensitométrie et la posturologie. Durant ce salon, elle présentera ses unités mobiles de radiologie, ses tables à panneaux flottantes, ses ostéodensitométres à rayons X et à ultrasons.

« Arab Health » est un événement médical de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Il rassemble sur un même site des professionnels de santé, des fabricants de produits médicaux, des grossistes et des distributeurs du monde entier. Cette année, le salon sera réparti en quatre secteurs : laboratoire médical et instrumentation, services d’hôpital et soins, produits pharmaceutiques internationaux - équipements et services, et enfin rééducation et physiothérapie.