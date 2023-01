[Communiqué] Gard : DMS Imaging aidera Fujifilm Healthcare Italie à honorer une commande de l’organisme italien des marchés publics

Fujifilm Healthcare Italie conçoit des solutions d'imagerie et de systèmes graphiques pour le secteur médical. Elle vient de remporter un appel d’offres auprès de l’organisme italien des marchés publics (CONSIP). Le contrat porte sur la fourniture de 96 tables de radiologie télécommandées. L’entreprise italienne a choisi le modèle FDX Visionary-RF Premium de DMS Imaging, une division de DMS Group. Cette dernière, implantée à Gallargues-le-Montueux (Gard), crée des systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, à la stéréoradiographie et à la podologie. Pour assurer la livraison des tables, elle prévoit de s’appuyer sur sa nouvelle unité de production et d’assemblage.

Pour Fujifilm Healthcare Italie, l’obtention de ce marché illustre la pertinence du partenariat commercial mis en place avec la société DMS Imaging. De son côté, la filiale du groupe Diagnostic Medical Systems (DMS) qualifie le contrat « d’opération majeure et inédite ». En termes de volume, la commande représente environ 30 % du chiffre d’affaires de la société.