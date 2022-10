[Communiqué] Gard : DMS Group dévoile un nouveau plan stratégique de développement pour 2027

La medtech d’imagerie médicale gardoise DMS Group, maison mère de DMS Imaging, implantée à Gallargues-le-Montueux, vient de dévoiler un nouveau plan stratégique de croissance. Ce programme est baptisé « Imaging 2027 ». Il a pour vocation de faire du groupe un acteur incontournable de l’imagerie médicale en Europe en cinq ans. Dans le cadre de ce plan, DMS Group ambitionne de réaliser plus de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et vise 14 % de marge d’ EBITDA en 2027.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe s’appuiera sur trois axes majeurs, à savoir l’innovation, la croissance organique et la consolidation sectorielle. DMS Group travaille, entre autres, sur le développement d’une nouvelle gamme d’ostéodensitomètres pour les marchés moyen et haut de gamme. Ces produits seront à plus forte valeur ajoutée et bénéficieront d’un haut niveau de validation scientifique. L’industriel gardois veut positionner ces nouvelles solutions sur le marché américain courant 2025. Par ailleurs, il se penche également sur le lancement d’un arceau de bloc opératoire et d’un mobile de radiologie qui renforceront la gamme de produits de DMS Imaging d’ici à 2024 et 2025.

DMS Group souhaite, en outre, conclure de nouvelles alliances stratégiques et renforcer son actionnariat avec de nouveaux investisseurs.