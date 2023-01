[Communiqué] Gard : DMS Group affiche ses ambitions pour l’exercice 2023

DMS Group a révélé ses projets pour l’exercice 2023, et ce, quelques mois après la présentation de son plan stratégique 2027. Le groupe souhaite recentrer ses activités sur le secteur de l’imagerie médicale. Il entend devenir l’un des leaders nationaux et internationaux dans ce secteur. La société de Gallargues-le-Montueux (Gard) ambitionne pour sa division DMS Imaging un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros. Rappelons que DMS Imaging est spécialisée dans la conception et la production d’équipements d’imagerie médicale pour la radiologie et l’ostéodensitométrie.

En 2023, le groupe prévoit aussi de soutenir la montée en puissance de sa nouvelle table de radiologie Platinum Néo. Il envisage de développer sa relation commerciale avec Fujifilm Healthcare en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il compte également renforcer sa collaboration avec Carestream Health en Amérique du Nord. L’entreprise veut lancer un nouveau partenariat avec Canon Medical Systems Europe pour la conception d’un système de radiographie et de fluoroscopie nouvelle génération. Le groupe entend par ailleurs poursuivre l’amélioration de sa rentabilité en 2023, déjà matérialisée en 2022.

Ces actions ont pour but de rapprocher le groupe de son plan stratégique 2027, dans lequel il vise un chiffre d’affaires de plus de 60 millions d’euros.