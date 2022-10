[Communiqué] Gard : Diagnostic Medical Systems Imaging participera au salon MEDICA 2022.

L’entreprise Diagnostic Medical System (DMS) Imaging fera partie des exposants du salon MEDICA qui se tiendra du 14 au 17 novembre 2022 au parc des expositions de Düsseldorf en Allemagne. Cette société originaire de Gallargues-le-Montueux (Gard) opère dans la fabrication d’équipements et de matériels d’imagerie médicale pour la radiologie et l’ostéodensitométrie, son cœur d’activité.

Ce rendez-vous international permettra aux professionnels de santé de découvrir les nouveautés en termes de soins médicaux, de produits, de services, de diagnostics et de techniques. Des chercheurs, des fabricants, des fournisseurs, des conditionneurs, des sous-traitants seront présents à cet événement.

Durant ce salon, DMS Imaging présentera ses solutions et ses produits, dont ses unités mobiles de radiologie, ses tables à panneaux flottants et ses amplificateurs mobiles de bloc opératoire. Elle exposera également ses ostéodensitomètres à rayons X (dédiés à la mesure de la densité osseuse) et à ultrasons (destinés à la reconstitution de la microarchitecture de l’os).