[Communiqué] Gard : Diagnostic Medical Systems Imaging au salon Medical Fair Thailand 2023

La société Diagnostic Medical Systems (DMS) Imaging, établie à Gallargues-le-Montueux (Gard), sera présente au Medical Fair Thailand qui se tiendra à Bangkok du 13 au 15 septembre 2023. Il s’agit d’un événement consacré à l’industrie médicale du marché thaïlandais et d’Asie du Sud-Est. Il réunira des acteurs nationaux et internationaux liés, entre autres, aux secteurs de l’équipement médical, de la technologie de laboratoire et de la pharmacie.

Lors de ce salon, DMS Imaging, filiale de l’entreprise gardoise DMS Group, mettra en avant son expertise et son savoir-faire en matière de conception et de fabrication de solutions d’imagerie médicale. Ses produits sont essentiellement destinés à la radiologie numérique et à l’ostéodensitométrie. La société dispose d’un réseau de plus de 100 distributeurs à travers le monde et compte des partenariats avec de grands noms comme Canon Medical Systems Europe et Fujifilm.

Ce rendez-vous sera, en outre, une occasion pour la firme de consolider son ancrage et son positionnement en dehors de la France, notamment sur le marché asiatique.