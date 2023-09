[Communiqué] Gard : création d’un réseau de franchisés par le spécialiste de la mobilité électrique Blanelec

L’entreprise Blanelec, située aux Angles (Gard), est un acteur spécialisé dans l’installation électrique des commerces, des TPE et des cabinets médicaux. Elle possède également une expertise dans la rénovation énergétique et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Afin de conforter son développement, elle vient d’annoncer son projet de créer un réseau de franchisés spécialisés dans la mobilité électrique. Pour accompagner cet ambitieux programme, la firme a annoncé, cet été, une levée de fonds ouverte à ses partenaires, à ses clients et à toute personne souhaitant contribuer à la croissance de ses activités.

À travers ce projet, Blanelec entend fournir une solution de recharge efficace et pratique aux propriétaires de véhicules électriques dans différentes régions de l’Hexagone. Les franchisés auront accès au savoir-faire et à l’expertise de la société dans le domaine de la mobilité électrique.

Blanelec entend ainsi devenir un acteur incontournable dans le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) en France. Ce projet devrait lui permettre d’ancrer son positionnement dans l’énergie décarbonée.