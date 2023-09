[Communiqué] Gard : Aimargues, intégration de la société Soframa au réseau Capella

Soframa est une entreprise de distribution de produits alimentaires située à Aimargues, dans le département du Gard. Avec trois autres entités du sud de la France, à savoir Artimat, Occitanie Distribution et SAF, elle vient d’intégrer le réseau de boulangeries-pâtisseries Capella. Ce dernier appartient au groupe coopératif agroalimentaire breton Even situé à Ploudaniel (Finistère). Jean Marie Arnal, le directeur général du groupe Even, affirme que le réseau conserve l’identité des sociétés qu’il rachète tout en partageant son expertise.

Avec un chiffre d’affaires estimé à 80 millions d’euros en 2023, Capella affiche de grandes ambitions pour le marché du sud de la France. Ses acquisitions récentes, notamment celle de Soframa, contribuent à renforcer ce statut et à subvenir aux besoins spécifiques des consommateurs professionnels de la région. De son côté, Soframa bénéficie d’une localisation stratégique entre La Grande-Motte, Le Grau-du-Roi et Montpellier. David Guillermo, l’ancien propriétaire de Soframa et désormais directeur régional du réseau Capella Sud, approuve cette croissance. La société aimarguoise compte aujourd’hui 70 salariés au service des clients.