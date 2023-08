[Communiqué] Gard : accord d’acquisition de la société Solutions for Tomorrow par Diagnostic Medical Systems Group

Diagnostic Medical Systems (DMS) Group, spécialiste gardois de l’imagerie médicale dédiée à la radiologie, a annoncé cet été la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Solutions For Tomorrow (SFT). Cette société suédoise, fondée en 2011, est un acteur reconnu dans les équipements d’imagerie médicale mobile motorisée. Elle fournit, dans plus de 30 pays, des solutions haut de gamme aux caractéristiques uniques en matière de compacité, d’ergonomie et de puissance.

Ce rachat devrait être finalisé au cours du troisième trimestre 2023. Il va ainsi permettre à DMS Group de proposer un panel complet de dispositifs de radiologie mobile. La complémentarité des deux structures et leurs capacités d’innovation lui donneront la possibilité de consolider sa stratégie de valeur et de conquérir de nouveaux marchés à l’international. La reprise de Solutions For Tomorrow devrait permettre à DMS d’accélérer l’exécution de son plan « Imaging 2027 », qui vise à faire de la firme gardoise un acteur incontournable de l’imagerie médicale en Europe dans les cinq prochaines années.

Pour l’entreprise suédoise, ce sera l’occasion de bénéficier de l’expertise, du savoir-faire mais aussi du réseau de commercialisation international de DMS Group.