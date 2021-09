[Communiqué] Frial sera au salon Anuga Cologne 2021

Le salon Anuga est une rencontre dédiée au monde du commerce, de la restauration et de la vente à emporter. Il se déroule tous les deux ans à Cologne (Allemagne). L’événement, exclusivement pour les visiteurs professionnels (distributeurs et importateurs, chaînes d’hôtellerie et de restauration, etc.), rassemble dix salons. Cette année, il durera cinq jours, du 9 au 13 octobre 2021. Son concept est coordonné avec les produits et les besoins de l’industrie des aliments et des boissons. Pour cette édition, plus de 200 exposants français sont attendus. Parmi ces derniers, l’entreprise de surgelés Frial, implantée à Saint-Martin-des-Entrées (Calvados), sera présente pour faire connaître son savoir-faire, et présenter des solutions innovantes sur les segments des produits de la mer et des plats cuisinés surgelés bio.