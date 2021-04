[Communiqué] French Tech East : le nouveau nom du collectif des entrepreneurs et des acteurs tech du Grand Est

Baptisée autrefois Lorntech, la communauté d’entrepreneurs et d’acteurs tech du Grand Est s’appelle désormais French Tech East. Avec ce nouveau nom, l’objectif de la collectivité basée à Metz (Moselle) est de maintenir sa lisibilité. « Parlons franchement : entre Lorntech ou French Tech Lorraine, on avait parfois du mal à s’y retrouver. Pour nous, la clarté et la lisibilité sont des priorités. Après plusieurs semaines de réflexion, de concertation avec les entrepreneurs, les équipes des bâtiments totem, la Mission French Tech et les élus, on a voté, à l’unanimité : Lorntech change de nom et devient désormais French Tech East », a confié Maxime Grosjean, son président depuis juin 2020.