[Communiqué] France Relance : 20,7 M€ d’aides pour des entreprises gardoises

Depuis 2020, plusieurs sociétés du territoire gardois ont obtenu 20,7 M€ d’aides au titre du plan de relance pour les entreprises. En septembre 2020, le Gouvernement a débloqué un fonds de 100 Mds € dans le cadre du plan France Relance.

Parmi les entreprises qui ont bénéficié de ce soutien dans le département du Gard, on peut citer la société Ergo Santé, basée à Anduze, spécialisée dans la conception et la vente de solutions ergonomiques pour les entreprises. L’expert des poudres fines SD Tech Micro, implanté à Alès, est également soutenu au travers du dispositif « Territoires d’industries ». Le constructeur nîmois Sherco et le fabricant de roulements pour l’automobile SNR Cévennes ont aussi obtenu des fonds pour la modernisation et la diversification de la filière automobile. L’entreprise Expansia a également acquis des aides portant sur les capacités de production de produits thérapeutiques, en rapport avec la COVID-19. La société Prod Ecran a pour sa part reçu un soutien pour la recherche et le développement dans l’aéronautique civile issu des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique.

Afin de renforcer la compétitivité dans le territoire gardois, deux autres soutiens sont également disponibles. Le premier concerne une baisse des impôts de production de 68 M€ au profit de 6 804 entreprises du Gard, et le second propose des « chèques export » et des « chèques VIE » à 22 entreprises pour qu’elles puissent continuer à se développer à l’international.