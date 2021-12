[Communiqué] Forbach : Van Hees investit 8 M€ pour agrandir son site

Van Hees est une société allemande spécialisée dans la fabrication des condiments et des assaisonnements pour l’industrie alimentaire. En vue de poursuivre son développement, elle prévoit d’agrandir son unité de fabrication d’assaisonnements aromatiques à Forbach (Moselle). Placé sous la maîtrise d’œuvre de Coréal, du groupe Pingat, ce projet d’extension porte sur la construction de 5 300 m² de site d’exploitation et de bureaux en face de l’usine actuelle. L’opération consistera à moderniser et à accroître la capacité de production. La société a mobilisé la somme de 8 M€ dans ce projet d’extension.