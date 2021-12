[Communiqué] Forbach : l’Unité de Transfert de Technologie et d’Orientation technique pour le Prototypage et l’Intelligence Artificielle est ouverte aux porteurs de projets

À Forbach (Moselle), l’inauguration de l’Unité de Transfert de Technologie et d’Orientation technique pour le Prototypage et l’Intelligence Artificielle (UTTOPIA) a été organisée le jeudi 2 décembre 2021.

L’événement marque ainsi la concrétisation d’un projet à destination des étudiants, des formateurs et surtout des entreprises du secteur industriel. L’UTTOPIA met notamment à leur disposition un panel d’équipements de pointes comprenant un robot collaboratif, une sableuse, ainsi qu’une gamme d’imprimantes et de scanners 3D (3D résine, 3D 4 têtes, multimatériaux). Dédiées aux domaines des nouveaux matériaux et des objets connectés, ces technologies permettront de proposer une expertise technique dans le cadre de projets industriels. L’offre de prestation peut aller de la conception de prototypes à la fabrication de produits de préséries. Dans cette optique, la plateforme Plastinnov et l’IUT de Moselle-Est mettent à contribution leur expertise pour accompagner les porteurs de projets.